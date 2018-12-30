Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в 2019 году





В 2019 году в линейку чешской компании войдет обновленная модель кроссвена Skoda Karoq RS. Модифицированный автомобиль будет оснащен бензиновой силовой установкой с рабочим объемом на 2.0 TSI. По предположениям экспертов в новом кроссовере ожидается мотор на 300 лошадиных сил и 380 Н•м крутящего момента. Предположительная цена новинки составит 40 тысяч евро.Можно рассчитывать на то, что любители чешского автомобиля достойно оценят появившееся в модели Karoq RS систему с полным приводом и адаптивное шасси DCC. В дизайн машины добавлены декоративные моменты в виде вставок, которые сделанные под углепластик, руля со скошенным нижним ободом и сиденья с кожаной обивкой. На сегодняшний день самым мощным кроссовером модели Karoq эксперты считают вариант Sportline, анонс которого прошел прошлым летом.