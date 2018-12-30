АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в 2019 году

Компания Skoda представит в 2019 году на автомобильном рынке кроссовер Karoq RS. Информацией с общественностью поделились сотрудники ресурса Auto Bild.

Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в 2019 году

В 2019 году в линейку чешской компании войдет обновленная модель кроссвена Skoda Karoq RS. Модифицированный автомобиль будет оснащен бензиновой силовой установкой с рабочим объемом на 2.0 TSI. По предположениям экспертов в новом кроссовере ожидается мотор на 300 лошадиных сил и 380 Н•м крутящего момента. Предположительная цена новинки составит 40 тысяч евро.

Можно рассчитывать на то, что любители чешского автомобиля достойно оценят появившееся в модели Karoq RS систему с полным приводом и адаптивное шасси DCC. В дизайн машины добавлены декоративные моменты в виде вставок, которые сделанные под углепластик, руля со скошенным нижним ободом и сиденья с кожаной обивкой. На сегодняшний день самым мощным кроссовером модели Karoq эксперты считают вариант Sportline, анонс которого прошел прошлым летом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Просмотреть все новости