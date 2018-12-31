Kia получила высокую оценку по степени безопасности





В Соединенных Штатах Америки данный институт обозначают аббревиатурой IIHS. По результатам исследований экспертам удалось установить, что восемь автомобилей модельного ряда компании Kia способно максимально защитить от травм водителя и его пассажиров во время возможной угрозы.Одна из моделей южнокорейского концерна попал в пятерку лучших автомобилей по уровню безопасности. В ТОПе оказался четвертый вариант модели Cerato, несмотря на то, что светодиодные фары на сегодняшний день уже не способны кого-то удивить. Однако система, которая предотвращает фронтальное столкновения, является инновацией в конструировании автомобилей.В список самых безопасных машин от Kia также вошли такие марки, как кроссоверы Niro, Prime седан Optima, внедорожник Sorento, универсал Rio, мини-SUV Soul и бизнес-седан Cadenza. Отметим, что IIHS поддерживает стабильно высокие стандарты и требования к автомобильной безопасности.