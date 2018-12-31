АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Специалисты рассказали, как правильно фотографировать фейерверки

Много людей любят делать снимки фейерверков, однако не умеют проводить съёмку правильно. Специалисты назвали правила, позволяющие качественно снять данное действие на профессиональные камеры и смартфоны.

Специалисты рассказали, как правильно фотографировать фейерверки

Вначале требуется подобрать самый лучший ракурс, а также заранее выбрать удобное место. Следует также продумать все нюансы, чтобы ничего не мешало сделать кадры с фейерверком. Нужно помнить о направлении ветра по отношению к салюту. Переключив устройство в мануальный режим, фотограф может добиться отличного результата. Это позволит качественно самостоятельно выставлять требуемые параметры. Снимок поможет сделать более чётким «Ночная съемка» либо «Салют». Делать снимки фейерверка лучше прибегая к выдержке 2-5 с. При этом светочувствительность должна быть больше 100 и прикрытая диафрагма (f 8-11). Фотограф для удобства может использовать штатив либо пульт дистанционного управления. Спусковую кнопку устройства нужно нажимать во время залпа фейерверка. В ходе съемки стоит следить за композицией. Также нужно отключить вспышку.

Эксперты советуют снимать салют непосредственно в серийном режиме. В данном случае делается больше кадров, увеличивая шансы получения «фотошедевра». Контрольное фото перед началом фейерверка позволит сделать правильные настройки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали, как правильно
Егор Крид перед Новым годом решил стать
NASA может скрывать, чем грозят человечеству
В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport
Команда Google AI научила искусственный интеллект
Екатерина Вуличенко объявила имя новорожденного
Американский учёный рассказал о технологиях
Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Просмотреть все новости