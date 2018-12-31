Специалисты рассказали, как правильно фотографировать фейерверки





Вначале требуется подобрать самый лучший ракурс, а также заранее выбрать удобное место. Следует также продумать все нюансы, чтобы ничего не мешало сделать кадры с фейерверком. Нужно помнить о направлении ветра по отношению к салюту. Переключив устройство в мануальный режим, фотограф может добиться отличного результата. Это позволит качественно самостоятельно выставлять требуемые параметры. Снимок поможет сделать более чётким «Ночная съемка» либо «Салют». Делать снимки фейерверка лучше прибегая к выдержке 2-5 с. При этом светочувствительность должна быть больше 100 и прикрытая диафрагма (f 8-11). Фотограф для удобства может использовать штатив либо пульт дистанционного управления. Спусковую кнопку устройства нужно нажимать во время залпа фейерверка. В ходе съемки стоит следить за композицией. Также нужно отключить вспышку.Эксперты советуют снимать салют непосредственно в серийном режиме. В данном случае делается больше кадров, увеличивая шансы получения «фотошедевра». Контрольное фото перед началом фейерверка позволит сделать правильные настройки.