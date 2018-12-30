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Поклонники назвали наряд Светланы Лободы "нищенским"

Популярной украинской певице Светлане Лободе досталась изрядная доля критики от фанатов за дешёвую с виду одежду, которую они заметили на фотографии исполнительницы в Instagram. Лобода сфотографировалась с группой молодых людей во время визита в Crocus City Hall, но фолловеры «забраковали» её повседневную одежду, назвав «нищенской».

Поклонники назвали наряд Светланы Лободы "нищенским"

Светлана Лобода достаточно популярна как в своей родной стране, так и далеко за её пределами. Фанаты исполнительницы часто остаются в восторге от её сценических образов, костюмов и вокала. Лобода со своей командой создают на сцене неповторимые шоу, и это очень ценят её фанаты. Но всё же иногда не обходится и без критики.

Так, в этот раз многие подписчики певицы остались недовольны явной дешевизной её повседневной одежды. На опубликованной в соцсети фотографии Светлана Лобода снялась в компании молодых людей в жёлтых футболках. Пользователи высмеяли и куртку самой певицы, и заодно футболки парней и девушек.

Конечно, стоит отметить, большее количество подписчиков Лободы всё же с пониманием отнеслись к её образу и стали на защиту кумира. Они пишут, Светлана такой же живой человек, как и все и может носить не только сценические костюмы, но и то, в чём ей удобно. Певице посоветовали не обращать внимание на хейтеров и беречь свои нервы, поздравили с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья и огромных успехов в карьере.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:37

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