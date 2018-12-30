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В Египте нашли саркофаги древних римлян

Представители археологической миссии Министерства по делам памятников древности Египта обнаружили исторические артефакты – саркофаги древних римлян. Раритетные предметы найдены в районе египетского города Думьят на средиземноморском побережье.

В Египте нашли саркофаги древних римлян

По сообщениям египетского министерства, обнаруженные древние артефакты сделаны из красной глины, на поверхности заметны изображения человеческих лиц и инженерных конструкций, а внутри сохранились останки скелетов усопших. По характерным признакам саркофаги отнесли к римскому периоду Египта.

Также сообщили и о других не менее значимых находках – ювелирных изделиях и нескольких сотнях предметов глиняной кухонной утвари. Среди найденных драгоценностей были обнаружены артефактные перстни, украшенные изображением виноградной ветви.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:56

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