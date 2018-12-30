В Египте нашли саркофаги древних римлян





По сообщениям египетского министерства, обнаруженные древние артефакты сделаны из красной глины, на поверхности заметны изображения человеческих лиц и инженерных конструкций, а внутри сохранились останки скелетов усопших. По характерным признакам саркофаги отнесли к римскому периоду Египта.Также сообщили и о других не менее значимых находках – ювелирных изделиях и нескольких сотнях предметов глиняной кухонной утвари. Среди найденных драгоценностей были обнаружены артефактные перстни, украшенные изображением виноградной ветви.