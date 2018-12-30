В Египте нашли саркофаги древних римлян
Представители археологической миссии Министерства по делам памятников древности Египта обнаружили исторические артефакты – саркофаги древних римлян. Раритетные предметы найдены в районе египетского города Думьят на средиземноморском побережье.
По сообщениям египетского министерства, обнаруженные древние артефакты сделаны из красной глины, на поверхности заметны изображения человеческих лиц и инженерных конструкций, а внутри сохранились останки скелетов усопших. По характерным признакам саркофаги отнесли к римскому периоду Египта.
Также сообщили и о других не менее значимых находках – ювелирных изделиях и нескольких сотнях предметов глиняной кухонной утвари. Среди найденных драгоценностей были обнаружены артефактные перстни, украшенные изображением виноградной ветви.
По сообщениям египетского министерства, обнаруженные древние артефакты сделаны из красной глины, на поверхности заметны изображения человеческих лиц и инженерных конструкций, а внутри сохранились останки скелетов усопших. По характерным признакам саркофаги отнесли к римскому периоду Египта.
Также сообщили и о других не менее значимых находках – ювелирных изделиях и нескольких сотнях предметов глиняной кухонной утвари. Среди найденных драгоценностей были обнаружены артефактные перстни, украшенные изображением виноградной ветви.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:56