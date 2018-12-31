Егор Крид перед Новым годом решил стать воспитателем для детей

Егор Крид опубликовал в акаунте социальной сети Instagram видеоролик, где можно увидеть певца в актовом зале с детьми. Он поиграл с ними в интерактивную игру, где нужно было показать хорошее знание детских сказок. Под постом Крид написал так: «Давайте вместе делать этот мир лучше!».Читатели блога Егора Крида с восторгом приняли данную информацию и оценили доброе сердце своего кумира. Кто-то отметил, что мало кто уделяет детям столько времени и внимания.