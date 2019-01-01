Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль





Жослин Ивонн Рене Мерсье (настоящее имя актрисы) родилась 1 января 1939 года в Ницце (Франция). Ее семья была далека от искусства: отец занимался фармацевтическим бизнесом, а мать вела домашнее хозяйство. Со временем в семье родилась еще одна дочь, ее назвали Мишель, однако она скончалась в детстве от тифа. Не исключено, что впоследствии будущая знаменитость выбрала себе сценический псевдоним в память об умершей сестре.С самого детства Жослин Мерсье увлекалась балетом и именно с ним связывала свое будущее, родители же видели ее преемницей семейного бизнеса, но судьба распорядилась иначе.Переломным моментом в жизни юной балерины стала встреча с Чарли Чаплиным, который рассмотрел в ней способности к актерской игре и порекомендовал попробовать свои силы в киноискусстве. В кино начинающая актриса дебютировала, снявшись в фильме «Ответный удар», на тот момент ей было 18 лет. Именно тогда она взяла псевдоним Мишель.Далее Мишель Мерсье играла в картинах самых разнообразных жанров, но «звездный час» для нее пробил в 1963 году. Ей предложили роль главной героини в цикле исторических фильмов по произведениям Анн и Сержа Голон об Анжелике - красавице с бунтарским характером, бросившей вызов «сильным мира сего» в борьбе за свое женское счастье.Первый фильм об Анжелике произвел фурор в мире кино, а Мишель Мерсье в одночасье стала знаменитой. Последующие четыре фильма также имели ошеломительный успех у зрительской аудитории. После съемок в «Анжелике» артистку стали отождествлять исключительно с ее героиней, а она делала неоднократные попытки разрушить сложившийся стереотип. Она выступала и в роли убийцы, и проститутки, и в других амплуа, но все они были почти не заметны.По прошествии многих лет Мишель Мерсье в одном из интервью двояко отозвалась о своей звездной роли. Она назвала ее и судьбой, и триумфом, и своего рода «проклятием».В личной жизни у Мишель Мерсье тоже не было идиллии. В отличие от своей знаменитой экранной героини, которая безумно любила только одного человека – своего мужа Жоффрея де Пейрака, за плечами актрисы было множество романов и четыре брака: два официальных и два гражданских, но все отношения потерпели крах.Ее мужьями были помощник режиссера, автогонщик, предприниматель и даже итальянский принц. Однако первый не мог отделить жену от образа ее звездного персонажа и угодил в психиатрическую лечебницу, второй устраивал сцены ревности и завидовал ее успехам, третий умер от рака незадолго до свадьбы, четвертый порвал с ней отношения без всяческих объяснений.В разное время Мишель строила отношения и с режиссером, спасшим ей жизнь, и с художником-аферистом, и с политиком - ловеласом, и с актером, ставшим религиозным фанатиком.В отличие от Анжелики, которая добилась своего и в финале осталась с любимым мужем и детьми, Мишель Мерсье ни с одним из возлюбленных не обрела счастье и не родила детей.Однако Мишель Мерсье и не думает отчаиваться, напротив, она наслаждается жизнью. Она навсегда вписала свое имя в историю мирового кинематографа, её обожают миллионы поклонников разных поколений.Актрисе удалось «помириться» с Анжеликой. Об этом она сказала следующее: «Люди всегда говорят обо мне как об Анжелике, хотя я сыграла полсотни разных женщин. Я много лет пыталась забыть о ней, но сейчас она кажется мне маленькой сестрёнкой, которая всегда готова поддержать меня. Я научилась жить с нею рядом».Сейчас знаменитость живет в уединении в своём особняке в пригороде Канн. Она с удовольствием участвует в различных кинофестивалях, пишет мемуары и время от времени снимается в кино. К слову, в числе ее последних киноработ две роли в российских картинах.