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В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport

Эксперты автомобильной индустрии, ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявили, что разработчики компании «АвтоВАЗ» отказались от идеи выхода Lada Xray Sport. Это связано с плохим рыночным потенциалом для данной модели.

В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport

Также источники указывают, что разработчики намеревались сделать 145-сильный автомобиль самым дорогим в модельном ряду, что осложняло бы его продажи. По техническим характеристикам, спортивная версия кроссовера будет схожа с Vesta Sport, который появится в продаже в следующем году.

Впервые концепт Lada Xray Sport представили два года назад на Московском международном автосалоне, как и Vesta Sport. Последнюю модель в серийной версии показали в рамках ММАС-2018.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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