В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport





Также источники указывают, что разработчики намеревались сделать 145-сильный автомобиль самым дорогим в модельном ряду, что осложняло бы его продажи. По техническим характеристикам, спортивная версия кроссовера будет схожа с Vesta Sport, который появится в продаже в следующем году.Впервые концепт Lada Xray Sport представили два года назад на Московском международном автосалоне, как и Vesta Sport. Последнюю модель в серийной версии показали в рамках ММАС-2018.