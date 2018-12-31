В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport
Эксперты автомобильной индустрии, ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявили, что разработчики компании «АвтоВАЗ» отказались от идеи выхода Lada Xray Sport. Это связано с плохим рыночным потенциалом для данной модели.
Также источники указывают, что разработчики намеревались сделать 145-сильный автомобиль самым дорогим в модельном ряду, что осложняло бы его продажи. По техническим характеристикам, спортивная версия кроссовера будет схожа с Vesta Sport, который появится в продаже в следующем году.
Впервые концепт Lada Xray Sport представили два года назад на Московском международном автосалоне, как и Vesta Sport. Последнюю модель в серийной версии показали в рамках ММАС-2018.
Также источники указывают, что разработчики намеревались сделать 145-сильный автомобиль самым дорогим в модельном ряду, что осложняло бы его продажи. По техническим характеристикам, спортивная версия кроссовера будет схожа с Vesta Sport, который появится в продаже в следующем году.
Впервые концепт Lada Xray Sport представили два года назад на Московском международном автосалоне, как и Vesta Sport. Последнюю модель в серийной версии показали в рамках ММАС-2018.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00