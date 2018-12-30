Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о первых результатах работы Центра развития карьеры при «Технограде»





Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за столь короткий срок работы центр развития карьеры, который действует при «Технограде», принял тестирование у более полутора тысяч человек. Специалисты центра провели 12 деловых мероприятий, 2,5 сотни консультаций, мастер-классы и курсы повышения квалификации. «Специалисты Центра постоянно пополняют банк резюме, стажировок, стипендий и грантов», - отметила Сергунина. Напомним, центр создан для того, чтобы москвичи в любом возрасте могли повысить свою профессиональную квалификацию либо получить новую специальность, востребованную в данное время на рынке труда столицы. В базе Центра всегда актуальная информация о вакансиях от ведущих компаний Москвы, а тестирование помогает определить способности и умения человека, желающего получить новую работу.