Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую резиденцию Януковича





Прошлогодняя поездка семьи Порошенко на Мальдивы породила огромное количество критических замечаний в адрес президента страны. Украинские избиратели были очень возмущены, когда появилась информация о «президентских каникулах», на которые было потрачено почти пятьсот тысяч долларов. И без того «шаткий» рейтинг действующего гаранта Украины, стремительно начал снижаться.В марте 2019 года в стране запланированы очередные президентские выборы и Порошенко, скорее всего, решил не «пятнать» репутацию ещё одним скандалом, отказавшись от поездки за границу. Новогодние и рождественские праздники его семья проведёт в зимней резиденции «Синегора», некогда очень любимой предыдущим президентом Виктором Януковичем.