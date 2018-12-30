Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую резиденцию Януковича
В этом году украинский президент Пётр Порошенко принял решение изменить ежегодную традицию и вместо экзотических Мальдив проведёт с семьёй новогодние праздники в Прикарпатье, в резиденции «Синегора», любимую когда-то его предшественником Виктором Януковичем. Скорее всего, данное решение принято во избежание критики в преддверие предстоящих президентских выборов, сообщает портал «Страна.ua».
Прошлогодняя поездка семьи Порошенко на Мальдивы породила огромное количество критических замечаний в адрес президента страны. Украинские избиратели были очень возмущены, когда появилась информация о «президентских каникулах», на которые было потрачено почти пятьсот тысяч долларов. И без того «шаткий» рейтинг действующего гаранта Украины, стремительно начал снижаться.
В марте 2019 года в стране запланированы очередные президентские выборы и Порошенко, скорее всего, решил не «пятнать» репутацию ещё одним скандалом, отказавшись от поездки за границу. Новогодние и рождественские праздники его семья проведёт в зимней резиденции «Синегора», некогда очень любимой предыдущим президентом Виктором Януковичем.
Прошлогодняя поездка семьи Порошенко на Мальдивы породила огромное количество критических замечаний в адрес президента страны. Украинские избиратели были очень возмущены, когда появилась информация о «президентских каникулах», на которые было потрачено почти пятьсот тысяч долларов. И без того «шаткий» рейтинг действующего гаранта Украины, стремительно начал снижаться.
В марте 2019 года в стране запланированы очередные президентские выборы и Порошенко, скорее всего, решил не «пятнать» репутацию ещё одним скандалом, отказавшись от поездки за границу. Новогодние и рождественские праздники его семья проведёт в зимней резиденции «Синегора», некогда очень любимой предыдущим президентом Виктором Януковичем.
Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:28