Екатерина Вуличенко объявила имя новорожденного сына
Известная российская актриса театра и кино Екатерина Вуличенко в своем блоге Instagram наконец-то объявила имя своего новорожденного сына, теперь в звездной семье появился Александр. А с выбором имени связана мистическая история.
Екатерина Вуличенко 17 декабря стала мамой, на этот раз актриса родила сына. Долгое время она не раскрывала тайну имени малыша. Однако теперь в социальной сети Instagram она решила обрадовать подписчиков и посвятить данной теме целый пост. Она призналась, что они с мужем всегда знали, что их сына будут звать Александр. А затем случилась интересная история. Как-то старшая дочь Соня вернулась от подружки и рассказала родителям, что та ей предсказала в будущем некоего молодого человека по имени Александр, с которым их свяжут нежные чувства. Вуличенко призналась, что очень долго смеялась после этой истории. Примечательно, что София на тот момент не знала, что скоро у нее появится младший брат.
Теперь Екатерине Вуличенко предстоит вспоминать, как ухаживать за новорожденными детьми, поскольку разница между старшей дочерью и сыном целых 12 лет. Что касается самого процесса родов, то они прошли не так гладко, как ей прогнозировали подруги. Медикам роддома пришлось побороться за жизнь обоих.
Екатерина Вуличенко 17 декабря стала мамой, на этот раз актриса родила сына. Долгое время она не раскрывала тайну имени малыша. Однако теперь в социальной сети Instagram она решила обрадовать подписчиков и посвятить данной теме целый пост. Она призналась, что они с мужем всегда знали, что их сына будут звать Александр. А затем случилась интересная история. Как-то старшая дочь Соня вернулась от подружки и рассказала родителям, что та ей предсказала в будущем некоего молодого человека по имени Александр, с которым их свяжут нежные чувства. Вуличенко призналась, что очень долго смеялась после этой истории. Примечательно, что София на тот момент не знала, что скоро у нее появится младший брат.
Теперь Екатерине Вуличенко предстоит вспоминать, как ухаживать за новорожденными детьми, поскольку разница между старшей дочерью и сыном целых 12 лет. Что касается самого процесса родов, то они прошли не так гладко, как ей прогнозировали подруги. Медикам роддома пришлось побороться за жизнь обоих.