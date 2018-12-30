Американский учёный рассказал о технологиях инопланетных кораблей





Физик заметил, что они перемещаются при помощи пространственно-временного континуума. По мнению специалиста, инопланетные корабли могут удваивать пространство-время, чтобы перемещаться из одного места в другую Вселенную. Физик заявил, что они прилетают из такой звездной системы, как Зета. Внутри космического корабля устройства не соединяются между собой. Компоненты просто находятся друг возле друга. В летающих объектах отсутствуют прямые углы. Каждая структура имеет закруглённые контуры. Пришельцы абсолютно не схожи с людьми. У них довольно низкий рост.По мнению учёного, НЛО управляют люди из будущего. Они произошли биологически, а потом колонизировали прочие вселенские места наподобие звездной системы Зета.