На Курильских островах селедка массово выбросилась на берег





Шторм, начавшийся неподалеку от термального источника «Ванночки» сделал местному населению своеобразный подарок к Новому году. На берегу в свободном доступе косяками лежала селедка. Один из очевидцев снял на камеру данное событие и прокомментировал: «Вот это я понимаю рыбалка». Подобное происходило здесь около 40 лет назад.Однако зрители YouTube не спешат радоваться, они предполагают, что рыба может быть отравлена японцами и употреблять ее в пищу ее опасно.