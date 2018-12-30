На Курильских островах селедка массово выбросилась на берег
Сегодня ночью на Курильских островах начался шторм, который вынес на берег города Итурупа очень много сельди иваси. Жители острова стали собирать мертвую рыбу в мешки и нести домой.
Шторм, начавшийся неподалеку от термального источника «Ванночки» сделал местному населению своеобразный подарок к Новому году. На берегу в свободном доступе косяками лежала селедка. Один из очевидцев снял на камеру данное событие и прокомментировал: «Вот это я понимаю рыбалка». Подобное происходило здесь около 40 лет назад.
Однако зрители YouTube не спешат радоваться, они предполагают, что рыба может быть отравлена японцами и употреблять ее в пищу ее опасно.
Шторм, начавшийся неподалеку от термального источника «Ванночки» сделал местному населению своеобразный подарок к Новому году. На берегу в свободном доступе косяками лежала селедка. Один из очевидцев снял на камеру данное событие и прокомментировал: «Вот это я понимаю рыбалка». Подобное происходило здесь около 40 лет назад.
Однако зрители YouTube не спешат радоваться, они предполагают, что рыба может быть отравлена японцами и употреблять ее в пищу ее опасно.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:02