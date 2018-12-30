Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети





Эксперты IT-индустрии отмечают, что в текущем году корейский производитель не выпустил ни одного девайса с ОС Android, но разработчики не оставили работу с данной операционной сетью. Теперь на сайтах Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance опубликовали информацию о новых устройствах. По словам источников, планшеты будут относиться к недорогой ценовой категории.Технические характеристики устройства не называются. На данный момент известно, что оно поддерживает технологии Bluetooth 4.2 Low Energy и Wi-Fi-стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, работающего в диапазонах 2,4 ГГц 5 ГГц.По мнению экспертов, новый планшетный компьютер может быть представлен в рамках январской выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Другие считают, что гаджеты представят позже в феврале на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.Аналитики отмечают, что в уходящем году в мире было продано более 145 млн планшетов. Согласно прогнозам, в 2019 году показатель упадет на 4% до почти 140 млн штук.