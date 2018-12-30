АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети

В Сети на сайтах регуляторах засветился планшет LG V426. Данное устройство работает на базе операционной системы Android.

Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети


Эксперты IT-индустрии отмечают, что в текущем году корейский производитель не выпустил ни одного девайса с ОС Android, но разработчики не оставили работу с данной операционной сетью. Теперь на сайтах Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance опубликовали информацию о новых устройствах. По словам источников, планшеты будут относиться к недорогой ценовой категории.

Технические характеристики устройства не называются. На данный момент известно, что оно поддерживает технологии Bluetooth 4.2 Low Energy и Wi-Fi-стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, работающего в диапазонах 2,4 ГГц 5 ГГц.

По мнению экспертов, новый планшетный компьютер может быть представлен в рамках январской выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Другие считают, что гаджеты представят позже в феврале на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Аналитики отмечают, что в уходящем году в мире было продано более 145 млн планшетов. Согласно прогнозам, в 2019 году показатель упадет на 4% до почти 140 млн штук.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Просмотреть все новости