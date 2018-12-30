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Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе

В январе 2019 года в Лас-Вегасе пройдет выставка Consumer Electronics Show (CES). На ней будут представлены пять перспективных новинок потребительской электроники, утверждают инсайдеры.

Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе

Начало наступающего года для любителей электроники запомнится выставкой CES-2019, которая состоится в городе Лас-Вегас (Соединенные Штаты Америки). В рамках мероприятия ведущие мировые корпорации проведут презентацию своих новых изобретений.

Представители средств массовой информации опубликовали пять самых ожидаемых новинок в мире электроники, которые будут показаны широкой потребительской аудитории крупнейшими автомобильными концернами. Среди уникальных устройств лидерские позиции занимают - интерактивный кинотеатр от компании Audi. Также в список попали новинки от компании Bosch. Немецкие разработчики представят новую информационно-развлекательную систему и электрические моторы.

Марка Kia готовится познакомить пользователя с системой, которая распознает эмоции человека. Брэнд Mercedes-Benz подготовил CLA-Class второго поколения со своим известным мультимедийным комплексом MBUX. Известно, что Nissan также представит на выставке 2019 года новое авто. Однако представители концерна не дают никаких комментариев по этому поводу. Инсайдерам удалось выяснить, что возможно компания представит новую модель электрокара Leaf.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:21

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