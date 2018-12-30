Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе





Начало наступающего года для любителей электроники запомнится выставкой CES-2019, которая состоится в городе Лас-Вегас (Соединенные Штаты Америки). В рамках мероприятия ведущие мировые корпорации проведут презентацию своих новых изобретений.Представители средств массовой информации опубликовали пять самых ожидаемых новинок в мире электроники, которые будут показаны широкой потребительской аудитории крупнейшими автомобильными концернами. Среди уникальных устройств лидерские позиции занимают - интерактивный. Также в список попали новинки от компании Bosch. Немецкие разработчики представят новуюМарка Kia готовится познакомить пользователя с, которая распознает эмоции человека. Брэнд Mercedes-Benz подготовил CLA-Class второго поколения со своим известным. Известно, что Nissan также представит на выставке 2019 года новое авто. Однако представители концерна не дают никаких комментариев по этому поводу. Инсайдерам удалось выяснить, что возможно компания представит новую модель