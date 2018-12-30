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Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition

Бренд Louis Vuitton представил новые "умные" часы версии Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition. Речь идёт об обновленной версии, которую выпустили в прошлом году.

Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition

За аппаратную основу взяли однокристальную систему Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Она стала основой часов версии Montblanc Summit 2, которую представили в сентябре текущего года. Устройство отличается увеличившимся временем работы в автономном режиме. Оригинальная модель функционировала без подзарядки около 24 часов. Теперь обновлённая модификация в режиме отображения времени сможет проработать на пять суток больше.

Монитор устройства выполнили по технологии AMOLED. В гаджете используется 1,2-дюймовый дисплей. Разрешение экрана современной новой модели сделали больше. Информация о памяти, стоимости и дате выхода умных часов объявят дополнительно.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07

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