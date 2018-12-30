Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition





За аппаратную основу взяли однокристальную систему Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Она стала основой часов версии Montblanc Summit 2, которую представили в сентябре текущего года. Устройство отличается увеличившимся временем работы в автономном режиме. Оригинальная модель функционировала без подзарядки около 24 часов. Теперь обновлённая модификация в режиме отображения времени сможет проработать на пять суток больше.Монитор устройства выполнили по технологии AMOLED. В гаджете используется 1,2-дюймовый дисплей. Разрешение экрана современной новой модели сделали больше. Информация о памяти, стоимости и дате выхода умных часов объявят дополнительно.