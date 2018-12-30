Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о планах на новогоднюю ночь
Популярный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в одном из недавних интервью рассказал о планах на праздничную новогоднюю ночь. Они с семьёй останутся дома, а гостей будут принимать уже в наступившем году.
Автор серии популярных фантастических романов, получивших широкую известность благодаря экранизациям «Дневной дозор» и «Ночной дозор», Сергей Лукьяненко поделился, как его семья встретит наступающий 2019 год.
Оказалось, семья писателя обычно предпочитает отмечать этот праздник по-семейному. Предстоящая новогодняя ночь не стала исключением – за семейным столом соберутся супруги Лукьяненко и их дети, послушают поздравление Президента, выпьют традиционный бокал шампанского под бой курантов и после часа ночи пойдут спать.
А вот следующее утро, первое в наступившем году, по словам писателя, самое интересное. Именно тогда к ним приходят гости, доедаются салаты, простоявшие всю ночь на столе и кажущиеся сказочно вкусными, и допивается шампанское, из которого «вышли» все газы. Именно таким хочет видеть Сергей Лукьяненко и этот Новый год - традиционным и по-своему интересным.
Автор серии популярных фантастических романов, получивших широкую известность благодаря экранизациям «Дневной дозор» и «Ночной дозор», Сергей Лукьяненко поделился, как его семья встретит наступающий 2019 год.
Оказалось, семья писателя обычно предпочитает отмечать этот праздник по-семейному. Предстоящая новогодняя ночь не стала исключением – за семейным столом соберутся супруги Лукьяненко и их дети, послушают поздравление Президента, выпьют традиционный бокал шампанского под бой курантов и после часа ночи пойдут спать.
А вот следующее утро, первое в наступившем году, по словам писателя, самое интересное. Именно тогда к ним приходят гости, доедаются салаты, простоявшие всю ночь на столе и кажущиеся сказочно вкусными, и допивается шампанское, из которого «вышли» все газы. Именно таким хочет видеть Сергей Лукьяненко и этот Новый год - традиционным и по-своему интересным.