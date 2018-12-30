АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в ответ на критику подписчика

Известный российский певец Стас Костюшки в своем блоге Instagram опубликовал забавное стихотворение, которое посвящено одному из подписчиков. Пользователь посоветовал артисту идти работать на завод, учитывая его развитую мускулатуру.

Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в ответ на критику подписчика

Один из подписчиков Стаса Костюшкина порекомендовал ему устроиться работать на завод, так как там не хватает настоящих мужских рук. А вот халявщики России совершенно не нужны. Певец решил не отвечать грубостью и просто сочинил шуточное стихотворение. В нем шла речь о том, чтобы могло произойти, если бы Николай Басков стал ветеринаром, Алексей Панин психологом, а поп-король эстрады Филипп Киркоров - комбайнером. Это привело бы только к испорченному настроению зрителей, поскольку в новогоднем «Голубом огоньке» пришлось бы выступать сварщику Пете, у которого нет голоса. Итог стихотворения таков, что каждый должен заниматься своим делом и не раздавать советы в том поприще, о котором не имеют ни малейшего представления.

Читатели блога Стаса Костюшкина оценили талант кумира и полностью поддержали его мнение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо
Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и
Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в
Япония открыла богатое месторождение полезных
Николай Басков расплакался в эфире «Привет,
Просмотреть все новости