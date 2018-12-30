Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в ответ на критику подписчика
Известный российский певец Стас Костюшки в своем блоге Instagram опубликовал забавное стихотворение, которое посвящено одному из подписчиков. Пользователь посоветовал артисту идти работать на завод, учитывая его развитую мускулатуру.
Один из подписчиков Стаса Костюшкина порекомендовал ему устроиться работать на завод, так как там не хватает настоящих мужских рук. А вот халявщики России совершенно не нужны. Певец решил не отвечать грубостью и просто сочинил шуточное стихотворение. В нем шла речь о том, чтобы могло произойти, если бы Николай Басков стал ветеринаром, Алексей Панин психологом, а поп-король эстрады Филипп Киркоров - комбайнером. Это привело бы только к испорченному настроению зрителей, поскольку в новогоднем «Голубом огоньке» пришлось бы выступать сварщику Пете, у которого нет голоса. Итог стихотворения таков, что каждый должен заниматься своим делом и не раздавать советы в том поприще, о котором не имеют ни малейшего представления.
Читатели блога Стаса Костюшкина оценили талант кумира и полностью поддержали его мнение.
Один из подписчиков Стаса Костюшкина порекомендовал ему устроиться работать на завод, так как там не хватает настоящих мужских рук. А вот халявщики России совершенно не нужны. Певец решил не отвечать грубостью и просто сочинил шуточное стихотворение. В нем шла речь о том, чтобы могло произойти, если бы Николай Басков стал ветеринаром, Алексей Панин психологом, а поп-король эстрады Филипп Киркоров - комбайнером. Это привело бы только к испорченному настроению зрителей, поскольку в новогоднем «Голубом огоньке» пришлось бы выступать сварщику Пете, у которого нет голоса. Итог стихотворения таков, что каждый должен заниматься своим делом и не раздавать советы в том поприще, о котором не имеют ни малейшего представления.
Читатели блога Стаса Костюшкина оценили талант кумира и полностью поддержали его мнение.