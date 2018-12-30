Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в ответ на критику подписчика

Один из подписчиков Стаса Костюшкина порекомендовал ему устроиться работать на завод, так как там не хватает настоящих мужских рук. А вот халявщики России совершенно не нужны. Певец решил не отвечать грубостью и просто сочинил шуточное стихотворение. В нем шла речь о том, чтобы могло произойти, если бы Николай Басков стал ветеринаром, Алексей Панин психологом, а поп-король эстрады Филипп Киркоров - комбайнером. Это привело бы только к испорченному настроению зрителей, поскольку в новогоднем «Голубом огоньке» пришлось бы выступать сварщику Пете, у которого нет голоса. Итог стихотворения таков, что каждый должен заниматься своим делом и не раздавать советы в том поприще, о котором не имеют ни малейшего представления.Читатели блога Стаса Костюшкина оценили талант кумира и полностью поддержали его мнение.