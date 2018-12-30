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Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком, избивающим женщин

Несколько дней назад стало известно о том, что популярный актер и ведущий Марат Башаров сильно избил свою супругу Елизавету. Это вызвало крайне негативную реакцию у публики, так как ранее он уже поднимал руку на экс-жену Екатерину Архарову.

Многие коллеги по цеху также выступили с критикой и проголосовали за то, чтобы привлечь мужчину к наказанию.

Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком, избивающим женщин

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который любит комментировать происходящие в отечественном шоу-бизнесе скандальные новости, тоже считает, что Марата необходимо поместить в СИЗО рядом с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

Молодой человек полагает, что женщины Башарова сами позволяют так себя вести по отношению к ним, поскольку в правоохранительные органы они на него не жалуются, хотя и ходят изуродованными, поэтому ему все сходит с рук.

Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком, избивающим женщин

Стоит отметить, что сам артист пока никак не комментирует ситуацию с супругой. И по мнению Рустама, Марат просто ждет, пока в прессе не утихнут разговоры о нем. Однако парень призывает не прекращать обсуждать поступок знаменитости, так как он представляет угрозу для общества, а в особенности для женщин.

Впрочем, дальнейшее развитие этой истории зависит вовсе не от прессы, а от пострадавшей Елизаветы, которая пока не планирует обращаться в полицию, чтобы добиться наказания для мужа.

Что касается пользователей Сети, то они призывают женщину не прощать Башарова, поскольку в будущем он обязательно продолжит избивать ее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:02

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