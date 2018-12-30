В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в Россию новые автомобили





Марки Cadillac и Chevrolet обещают доставить на потребительский рынок России пять моделей машин. Начало 2019 года ознаменуется приездом в рестайлинговом виде Chevrolet Camaro. После чего автолюбители увидят в стране обновленный седан Cadillac CT6. Закончится год поступлением трех кроссоверов: компактного Cadillac XT4, среднеразмерного XT5 и большого XT6.Уходящий год для компании General Motors в РФ запомнился снижением продаж на 8,2%, это при том, что общий рост рынка стал больше на 13%. За одиннадцать месяцев этого года продано 26 тысяч 404 авто марки Chevrolet, Cadillac продал всего 998 машин. Несмотря на это, торговый представитель GM в Российской Федерации не оставляет попыток заинтересовать потенциальную отечественную аудиторию. Известно, что в 2019 году компания прекратит выпускать в Соединенных Штатах Cadillac CT6. Если General Motors осуществит этот план, то в Россию автомобиль будет поставляться из Китая.