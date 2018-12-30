Французские инженеры смогли разработать «компас» по «темной паутине»





По словам главы компании Aleph Networks Николя Эрнандеса, ему пришлось отказать в лицензировании около 40% заявок данного «компаса», так как комитет по этике выступил против этого. Как правило, для анонимности многие пользователи используют такие программы, как I2P или Tor. За последние 5 лет сотрудники Aleph на 140 000 «темных сайтах» провели пересчет около 450 млн документов и почти 1,4 млрд различных ссылок. А в декабре они обнаружили почти 4 млн украденных платежных карт.Открытие такой технологии, как скрытая навигация по «темной сети», может стать отличным помощником для службы безопасности. Ведь с ее помощью сотрудникам будет проще следить за незаконным оборотом средств и предотвращать возможные террористические атаки.