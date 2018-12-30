Французские инженеры смогли разработать «компас» по «темной паутине»
Группа французских инженеров смогла найти способ по обнаружению сайтов, скрытых от обычных поисковых систем. Так называемая «темная сеть» теперь может стать светлой благодаря «компасу».
По словам главы компании Aleph Networks Николя Эрнандеса, ему пришлось отказать в лицензировании около 40% заявок данного «компаса», так как комитет по этике выступил против этого. Как правило, для анонимности многие пользователи используют такие программы, как I2P или Tor. За последние 5 лет сотрудники Aleph на 140 000 «темных сайтах» провели пересчет около 450 млн документов и почти 1,4 млрд различных ссылок. А в декабре они обнаружили почти 4 млн украденных платежных карт.
Открытие такой технологии, как скрытая навигация по «темной сети», может стать отличным помощником для службы безопасности. Ведь с ее помощью сотрудникам будет проще следить за незаконным оборотом средств и предотвращать возможные террористические атаки.
По словам главы компании Aleph Networks Николя Эрнандеса, ему пришлось отказать в лицензировании около 40% заявок данного «компаса», так как комитет по этике выступил против этого. Как правило, для анонимности многие пользователи используют такие программы, как I2P или Tor. За последние 5 лет сотрудники Aleph на 140 000 «темных сайтах» провели пересчет около 450 млн документов и почти 1,4 млрд различных ссылок. А в декабре они обнаружили почти 4 млн украденных платежных карт.
Открытие такой технологии, как скрытая навигация по «темной сети», может стать отличным помощником для службы безопасности. Ведь с ее помощью сотрудникам будет проще следить за незаконным оборотом средств и предотвращать возможные террористические атаки.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:28