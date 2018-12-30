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Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении Бородиной с подругами

Ни для кого не секрет, что скандальный блогер Лена Миро не выбирает слов, когда обсуждает ту или иную знаменитость. В своих постах она часто проходится не только по поведению, но и по внешности, и по членам семьи человека.

Так, несколько дней назад девушка решила поговорить о популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной и ее супруге Курбане Омарове.

Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении Бородиной с подругами

По словам Миро, выйдя замуж за безработного гопника, теледива старается выстроить имидж идеальной жены и заботливой матери. Ее аккаунт в социальной сети Instagram пестрит трогательными семейными фотографиями, а Stories – видео детей, собаки, игрушек и вкусной еды.

Не женщина, а плохая подделка Джекки Кеннеди. А, как и любая подделка, Бородина иногда приходит в себя. «В себя», в её случае, означает: сильно выпить с подругами, кричать в караоке и устроить танцы в ресторане, пишет Лена.
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении Бородиной с подругами

Кроме того, она сообщила, что у нее есть видео компромат, где отчетливо видно, как Бородина веселится «во всей своей красе».

«...замужем за плохо воспитанным и плохо разговаривающим гопником, которому нельзя доверять, - вот оборотная сторона медали под названием «Счастливая жена и мама» Ксения Бородина», - подытожила блогер.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:15

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