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Sony представила «умное» зарядное устройство мощностью в 46,5 Вт

Японская компания Sony представила новое «умное» зарядное устройство с максимальной мощностью около 46,5 Вт. Владельцы смартфонов с протоколом USB Power Delivery смогут пользоваться данным технологическим решением.

Sony представила «умное» зарядное устройство мощностью в 46,5 Вт

Зарядное устройство от компании Sony контролирует процесс зарядки, а это делает его безопасным. В разъеме USB-С предусмотрены сразу несколько режимов заряда: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/2,6 А, что в совокупности дает 39 Вт. Что касается разъема USB-А, то он поддерживает режим заряда 5 В/1,5 А. Если использовать оба разъема одновременно, то общая мощность будет равна 46,5 Вт. Новинка выдержит напряжение до 240 В, что позволяет пользоваться им в любой точке планеты.

Обладатели устройств с разъемом USB-C могут смело им пользоваться. Кстати, его корпус сделан из прочного пластика, так что ему не страшны царапины.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:04

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