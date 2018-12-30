Sony представила «умное» зарядное устройство мощностью в 46,5 Вт





Зарядное устройство от компании Sony контролирует процесс зарядки, а это делает его безопасным. В разъеме USB-С предусмотрены сразу несколько режимов заряда: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/2,6 А, что в совокупности дает 39 Вт. Что касается разъема USB-А, то он поддерживает режим заряда 5 В/1,5 А. Если использовать оба разъема одновременно, то общая мощность будет равна 46,5 Вт. Новинка выдержит напряжение до 240 В, что позволяет пользоваться им в любой точке планеты.Обладатели устройств с разъемом USB-C могут смело им пользоваться. Кстати, его корпус сделан из прочного пластика, так что ему не страшны царапины.