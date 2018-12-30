Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась от отца

«Ангелина не хочет, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать не буду никогда. Я не препятствовала, не препятствую, и не буду препятствовать общению ребенка с отцом. Но для того, чтобы забрать ребенка на 10 дней, сначала надо хотя бы два дня попробовать провести вместе и узнать привычки ребенка», - сообщила Оксана.





Счастью молодого человека не было предела, ведь он не только стал отцом во второй раз, но и получил контракт еще на один год игры в московском футбольном клубе «Локомотив». Но радость длилась не долго, поскольку экс-жена Оксана подала на него в суд из-за невыплаты алиментов.Оказалось, что Дмитрий долгое время никак не участвовал в жизни своей первой дочери Ангелины, а после рождения Миланы вообще забыл о ней. В итоге мать девочки не захотела больше терпеть это и обратилась за помощью к адвокату, который порекомендовал писать жалобу в суд.Теперь спортсмен пытается решить проблемы, но пока у него ничего не выходит, так как бывшая супруга отказывается соглашаться на те условия, которые он ей предлагает, параллельно рассказывая публике, какой он плохой отец.Дабы доказать, что Ангелина ему также дорога как и Милана, Тарасов позвал девочку на Мальдивы, куда отправился вместе со своей матерью, тещей, а также женой и младшей дочерью. Однако та не захотела ехать.