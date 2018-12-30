Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос





Исследователи определили, что помогало древним рептилиям справляться с жарой мезозойской эры. Палеонтологи провели анализ известных данных, которые были собраны за много лет с помощью раскопок. По итогам исследований ученые пришли к выводу, что наличие длинного носа у динозавров помогало им переживать теплые периоды. Во времена древних рептилий, 180 миллионов лет назад, на планете доминировала теплая погода. Ледяная корка не образовывалась даже на полюсах Земли.Таким динозаврам, как анкилозавры и сколозавры спасаться от жары помогали их длинные носы. Происходило это благодаря тому, что дыхательная система данных рептилий имела необычное построение. Воздух, который попадал в грудную клетку древних пресмыкающихся, нагревался за счет полостей, что располагались возле кровеносных сосудов. Большая длина дыхательных путей гарантировала необходимое испарение жидкости. Это приводило к тому, что кровь, попадавшая в мозг динозавра была охлажденной. Благодаря такому устройству дыхательных путей в организме рептилий всегда поддерживалась необходимая температура. Исследователи считают, что отсутствие длинного носа приводило бы динозавров к постоянному перегреванию.