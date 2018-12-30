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Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос

Ученым удалось выяснить, каким образом динозаврам удавалось переносить жару. Оказывается, их спасало наличие длинного носа.

Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос

Исследователи определили, что помогало древним рептилиям справляться с жарой мезозойской эры. Палеонтологи провели анализ известных данных, которые были собраны за много лет с помощью раскопок. По итогам исследований ученые пришли к выводу, что наличие длинного носа у динозавров помогало им переживать теплые периоды. Во времена древних рептилий, 180 миллионов лет назад, на планете доминировала теплая погода. Ледяная корка не образовывалась даже на полюсах Земли.

Таким динозаврам, как анкилозавры и сколозавры спасаться от жары помогали их длинные носы. Происходило это благодаря тому, что дыхательная система данных рептилий имела необычное построение. Воздух, который попадал в грудную клетку древних пресмыкающихся, нагревался за счет полостей, что располагались возле кровеносных сосудов. Большая длина дыхательных путей гарантировала необходимое испарение жидкости. Это приводило к тому, что кровь, попадавшая в мозг динозавра была охлажденной. Благодаря такому устройству дыхательных путей в организме рептилий всегда поддерживалась необходимая температура. Исследователи считают, что отсутствие длинного носа приводило бы динозавров к постоянному перегреванию.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:50

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