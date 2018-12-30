Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с полуобнажённой грудью

«Мне не понравилось. Уж лучше фото на работе или с букетом. Отписываюсь», «Это выглядит как обида на кого-то, от кого хотелось бы больше внимания... Как грустно», «Куда муж смотрит?» - написали некоторые подписчики артистки.



Супруга известного шоумена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, известная зрителям по сериалу «Интерны», недавно своим новым роликом в Instagram немало удивила многочисленных поклонников. Видео с полуобнажённой грудью актрисы собрало много критических комментариев подписчиков.Кристина Асмус всегда отличалась особым аристократизмом и целомудренностью. Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова одевается скромно и со вкусом, выбирая стильные закрытые наряды без намёка на «эротизм».Привыкшие к её скромному образу поклонники были чрезвычайно удивлены новым видео Асмус на странице в соцсети. Актриса назвала его «пижамным кувырков» и, по мнению многих пользователей, бесстыдно демонстрировала полуобнажённую грудь в бюстгальтере. Далеко не всем это пришлось по вкусу, и подписчики раскритиковали артистку за «излишние вольности».Возмущённые поведением Кристины Асмус задаются вопросом, как на её ролик отреагировал супруг. Другие пишут, скорее всего, такой поступок артистки связан с проблемами в личной жизни, о которых уже некоторое время периодически возникают разговоры в прессе.