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Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с полуобнажённой грудью

Супруга известного шоумена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, известная зрителям по сериалу «Интерны», недавно своим новым роликом в Instagram немало удивила многочисленных поклонников. Видео с полуобнажённой грудью актрисы собрало много критических комментариев подписчиков.

Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с полуобнажённой грудью

Кристина Асмус всегда отличалась особым аристократизмом и целомудренностью. Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова одевается скромно и со вкусом, выбирая стильные закрытые наряды без намёка на «эротизм».

Привыкшие к её скромному образу поклонники были чрезвычайно удивлены новым видео Асмус на странице в соцсети. Актриса назвала его «пижамным кувырков» и, по мнению многих пользователей, бесстыдно демонстрировала полуобнажённую грудь в бюстгальтере. Далеко не всем это пришлось по вкусу, и подписчики раскритиковали артистку за «излишние вольности».

Возмущённые поведением Кристины Асмус задаются вопросом, как на её ролик отреагировал супруг. Другие пишут, скорее всего, такой поступок артистки связан с проблемами в личной жизни, о которых уже некоторое время периодически возникают разговоры в прессе.

«Мне не понравилось. Уж лучше фото на работе или с букетом. Отписываюсь», «Это выглядит как обида на кого-то, от кого хотелось бы больше внимания... Как грустно», «Куда муж смотрит?» - написали некоторые подписчики артистки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:39

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