Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за границей
Эксперты туристической сферы из страховой компании ERV рассказали о самых распространенных болезнях туристов во время новогоднего отдыха за границей. Чаще всего путешественники жалуются на инфекции, отравления и ЛОР-заболевания.
Страховщики рассказали, что в прошлом году именно этими недугами страдали туристы, в особенности это касалось детей. Путешествующие в Юго-Восточной Азии также получали травмы во время ДТП, поскольку там распространено передвижение на арендованных мопедах и мотоциклах.
В ERV за прошлые новогодние праздники поступило 3068 заявок по страховым случаях. Отмечается, что это время количество обращений в два раза превышает среднегодовой показатель.
Также туристические операторы назвали самые популярные у россиян направления. Данный список возглавляет юго-восточный регион Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, страны Латинской Америки и побережья Карибского моря (Мексика, Доминикана и Куба). Также пользуются популярностью европейские горнолыжные курорты в Австрии, Андорре и Франции.
Страховщики рассказали, что в прошлом году именно этими недугами страдали туристы, в особенности это касалось детей. Путешествующие в Юго-Восточной Азии также получали травмы во время ДТП, поскольку там распространено передвижение на арендованных мопедах и мотоциклах.
В ERV за прошлые новогодние праздники поступило 3068 заявок по страховым случаях. Отмечается, что это время количество обращений в два раза превышает среднегодовой показатель.
Также туристические операторы назвали самые популярные у россиян направления. Данный список возглавляет юго-восточный регион Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, страны Латинской Америки и побережья Карибского моря (Мексика, Доминикана и Куба). Также пользуются популярностью европейские горнолыжные курорты в Австрии, Андорре и Франции.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:28