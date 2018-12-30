АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за границей

Эксперты туристической сферы из страховой компании ERV рассказали о самых распространенных болезнях туристов во время новогоднего отдыха за границей. Чаще всего путешественники жалуются на инфекции, отравления и ЛОР-заболевания.

Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за границей

Страховщики рассказали, что в прошлом году именно этими недугами страдали туристы, в особенности это касалось детей. Путешествующие в Юго-Восточной Азии также получали травмы во время ДТП, поскольку там распространено передвижение на арендованных мопедах и мотоциклах.
В ERV за прошлые новогодние праздники поступило 3068 заявок по страховым случаях. Отмечается, что это время количество обращений в два раза превышает среднегодовой показатель.

Также туристические операторы назвали самые популярные у россиян направления. Данный список возглавляет юго-восточный регион Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, страны Латинской Америки и побережья Карибского моря (Мексика, Доминикана и Куба). Также пользуются популярностью европейские горнолыжные курорты в Австрии, Андорре и Франции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо
Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и
Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в
Япония открыла богатое месторождение полезных
Николай Басков расплакался в эфире «Привет,
В Киеве предложили новое название Крымского моста
Экс-участница «Дома-2» Алёна Ашмарина признала,
Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет
Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из
Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной
Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в
Экс-депутат Александр Невзоров высмеял смерть
Компания Maxus выпустила городской электрический
Татьяна Овсиенко депрессию после потери отца
Отправленные на МКС черви помогут выяснить
Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за
Герои телепроекта «Дом-2» написали письма Деду
Для Юрия Лозы Новый год - не главный праздник
Смартфон Nokia 10 Max может получить камеру на 41
Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым
Виктория Исакова вместе с дочерью написала письмо
Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019
Просмотреть все новости