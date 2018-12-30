Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за границей





Страховщики рассказали, что в прошлом году именно этими недугами страдали туристы, в особенности это касалось детей. Путешествующие в Юго-Восточной Азии также получали травмы во время ДТП, поскольку там распространено передвижение на арендованных мопедах и мотоциклах.В ERV за прошлые новогодние праздники поступило 3068 заявок по страховым случаях. Отмечается, что это время количество обращений в два раза превышает среднегодовой показатель.Также туристические операторы назвали самые популярные у россиян направления. Данный список возглавляет юго-восточный регион Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, страны Латинской Америки и побережья Карибского моря (Мексика, Доминикана и Куба). Также пользуются популярностью европейские горнолыжные курорты в Австрии, Андорре и Франции.