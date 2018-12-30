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Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в Starhit

Ни для кого не секрет, что Владислав Кадони является на данным момент одним из лучших ведущих телепроекта «Дом-2», хотя изначально он планировал связать свою карьеру с образом мага. Именно у него сейчас наибольшее количество зрительских симпатий.

Однако быть наставником реалити-шоу и не иметь параллельно какого-нибудь другого занятия очень непопулярно. Все его коллеги имеют дополнительные заработки: Ольга Бузова строит карьеру певицы, Ксения Бородина имеет салон красоты и семейный развлекательный комплекс «Тейкабум», Ольга Орлова является популярной певицей, даже Андрей Черкасов подрабатывает на корпоративах, свадьбах и днях рождениях.

Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в Starhit

Поэтому Влад тоже решил завести себе хобби, которое приносило бы дополнительный заработок. А именно, молодой человек принял предложение от Starhit и теперь у него есть собственная колонка, о чем он с радостью сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram.

«Смотрим, читаем, комментируем). Для меня этот опыт новый, постараюсь, чтобы для вас он был интересным», - написал Кадони.

Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в Starhit

Впрочем, это не первый раз, когда он пытается публично демонстрировать свои таланты. Несколько лет назад он уже был ведущим рубрики о сверхъестественном на одном из федеральных каналов, однако спустя месяц его работы проект закрыли из-за низких рейтингов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:30

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