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Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и с опухшим лицом

Американская певица и киноактриса Селена Гомес не так давно была замечена папарацци на улице в растянутом свитере и с опухшим лицом. Даже занятие спортом и активный образ жизни не помогают знаменитости держать вес в порядке.

Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и с опухшим лицом
Известно, что Селене Гомес в 2014 году поставили диагноз красная волчанка. По этой причине ей пришлось прервать карьеру и заняться лечением. После упорной борьбы с недугом ей удалось его преодолеть, однако не так давно Гомес попала в объективы фотокамер папарацци. На снимках заметно, как лицо актрисы стало заметно круглым. Возможно, волчанка к ней вернулась. Из одежды на Гомес был растянутый вязаный свитер, под которым не было нижнего белья. Также на ней были белые укороченные брюки и балетки.

Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и с опухшим лицом

Напомним, что данный диагноз актрисе поставили врачи после того, как она пережила болезненный разрыв с певцом Джастином Бибером.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:38

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