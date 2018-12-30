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Япония открыла богатое месторождение полезных ископаемых

Японские исследователи открыли одно из самых богатых месторождений редких земельных ископаемых. Открытого количества полезных ископаемых хватит для снабжения всего мира на протяжении веков, уверяют ученые.

Япония открыла богатое месторождение полезных ископаемых

В начале этого года ученые нашли у берегов страны Восходящего солнца большое месторождение минералов, которое содержит примерно шестнадцать миллионов тонн различных ценных металлов. По выводам экспертов с помощью найденных редкоземельных ископаемых возможно обеспечивать население всей планеты веками.

Найденные минералы используются в производстве электронной техники. На данный момент обнаружен ряд экономически жизнеспособных районов, в которых возможна добыча этих полезных ископаемых. Однако их разработка требует больших финансовых затрат. Контроль над поставкой минералов находится у Китая. По этой причине Японии, как самому крупному изготовителю электроники, приходится отталкиваться от установленных соседом цен. Исследователи уверены, что новое месторождение ископаемых способно значительно изменить мировую экономику. Найденных полезных минералов хватит примерно на восемь столетий.

Месторасположение «сокровищницы» расположено вблизи с островом Минамитори, который входит в экономическую зону Японии. Соревнования по поводу разработки ресурсов идут полным ходом. Благодаря находке Япония получила возможность контролировать мировые поставки, а это означает, что страны, которые изготовляют электронную технику, будут вынуждены закупать ресурсы на условиях страны Восходящего солнца.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:24

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