Николай Басков расплакался в эфире «Привет, Андрей», услышав обещания Иосифа Кобзона

Николай Басков стал гостем телешоу Андрея Малахова. Данный эпизод посвящен празднику Новый год и «Песне года». В студии собрались практически все певцы отечественной эстрады. Многие делились воспоминаниями с каждого концерта данной программы. В какой-то момент речь зашла о легендарном российском певце Иосифе Кобзоне. Игорь Крутой напомнил всем, что артист пообещал в прошлогоднем эфире «Привет, Андрей» появиться на следующий год, то есть в этой программе. На этих словах по щекам Николая Баскова потекли слезы. Присутствующие в студии гости также не смогли сдержать своих эмоций.Напомним, что Иосиф Давыдович умер 30 августа текущего года после продолжительной болезни. Великому советскому певцу диагностировали рак. Его память почтят в эфире «Голубого огонька», как только закончится бой курантов.