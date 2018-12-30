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Николай Басков расплакался в эфире «Привет, Андрей», услышав обещания Иосифа Кобзона

На съемках новогоднего эпизода телешоу «Привет, Андрей» известный композитор Игорь Крутой рассказал, как Иосиф Кобзон на прошлый Новый год пообещал ему спеть на «Песне года-2018». Когда Николай Басков услышал данное обещание, он не смог сдержать слез.

Николай Басков расплакался в эфире «Привет, Андрей», услышав обещания Иосифа Кобзона

Николай Басков стал гостем телешоу Андрея Малахова. Данный эпизод посвящен празднику Новый год и «Песне года». В студии собрались практически все певцы отечественной эстрады. Многие делились воспоминаниями с каждого концерта данной программы. В какой-то момент речь зашла о легендарном российском певце Иосифе Кобзоне. Игорь Крутой напомнил всем, что артист пообещал в прошлогоднем эфире «Привет, Андрей» появиться на следующий год, то есть в этой программе. На этих словах по щекам Николая Баскова потекли слезы. Присутствующие в студии гости также не смогли сдержать своих эмоций.

Напомним, что Иосиф Давыдович умер 30 августа текущего года после продолжительной болезни. Великому советскому певцу диагностировали рак. Его память почтят в эфире «Голубого огонька», как только закончится бой курантов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:13

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