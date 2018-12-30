В Киеве предложили новое название Крымского моста
Руководство социологической службы «Украинский барометр» из Киева предложило новое название Крымского моста. Руководитель ведомства Виктор Небоженко заявил, что когда Крым вновь станет частью Украины, то сооружение следует переименовать в Мост Независимости.
Однако Небоженко подчеркнул, что полуостров, а также части Донецкой и Луганской области вернутся в состав государства через длительное время. В первую очередь, необходимо вернуть именно восточные регионы Украины, передает «Слово и дело».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведения референдума. Результаты плебисцита не принимают ни в Киеве, ни во многих других государствах мира.
Ранее сообщалось, что в воду съехал пролет Крымского моста.
Однако Небоженко подчеркнул, что полуостров, а также части Донецкой и Луганской области вернутся в состав государства через длительное время. В первую очередь, необходимо вернуть именно восточные регионы Украины, передает «Слово и дело».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведения референдума. Результаты плебисцита не принимают ни в Киеве, ни во многих других государствах мира.
Ранее сообщалось, что в воду съехал пролет Крымского моста.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:00