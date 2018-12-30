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Экс-депутат Александр Невзоров высмеял смерть Деда Мороза в кемеровском детском саду

Экс-депутат Госдумы России, журналист и телеведущий Александр Невзоров в одном из радиоэфиров высмеял смерть Деда Мороза в детском саду Кемерово, назвав произошедший инцидент «драматичным, но бесконечно красивым». Скандальные слова прозвучали в эфире «Эхо Москвы» почти две недели назад и только сейчас получили огласку.

Экс-депутат Александр Невзоров высмеял смерть Деда Мороза в кемеровском детском саду

Напомним, трагический инцидент произошёл 18 декабря прямо на новогоднем утреннике в детском учреждении города Кемерово. 67-летний артист, многие годы исполнявший перед малышами роль Деда Мороза, пожаловался на боль в груди, ему вызвали «Скорую», однако он умер до приезда медиков.

Александр Невзоров посчитал произошедшую трагедию поводом для шуток и в эфире радиопрограммы вспомнил о «самой благородной и красивой смерти года». По словам экс-депутата, теперь у детей, свидетелей смерти сказочного персонажа «не будет иллюзий по поводу его бессмертия».

Многие пользователи Сети и радиослушатели возмущены циничным высказыванием Невзорова о трагической ситуации и говорят, для этого человека нет ничего святого. Другие же не обратили внимания на этическую сторону вопроса и посмеялись над «удачной шуткой». Спорить на эту тему совершенно бессмысленно, известно, сколько людей – столько и мнений, что для одного цинично и безнравственно, то для другого – весело и разумно.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:12

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