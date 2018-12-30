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Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет свой декрет в городских квартирах

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина давно говорила о том, что до Нового года покинет периметр, чтобы подготовиться к предстоящим родам.

Зрителям сообщили, что беременная девушка отыскала уютную квартиру в Москве, где и проведет ближайшие 5 месяцев вместе со своей мамой Татьяной Владимировной. Кроме того, перед уходом ей подарили 200 тысяч рублей, дабы она могла приобрести все необходимое для своего малыша.

Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет свой декрет в городских квартирах

Стоит отметить, что мало кто из поклонников реалити-шоу оценил этот щедрый подарок, полагая, что Алена его не заслужила, ведь все, что она делала в последнее время на Поляне – это просто лежала на кровати и ссорилась со своей старшей сестрой.

Впрочем, нашлись и те, кто решил, что эти деньги ведущие дали Савкиной на оплату жилья в столице, так как ранее телестройка всегда оплачивала проживание своих героев, которые намереваются стать родителями.

Сама же участница пока не признается, на что планирует потратить эту внушительную сумму денег, но судя по появившемся в Сети слухам, точно не на аренду квартиры.

Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет свой декрет в городских квартирах

Все дело в том, что в этом году в декрет также уходила Ольга Рапунцель и долгое время рассказывала подписчикам, что снимает уютное жилье, которое территориально расположено возле больницы, где она стояла на учете. Но потом оказалось, что девушка вместе со своим мужем Дмитрием Дмитренко живет в городских квартирах на втором этаже.

Тогда Оля выкладывала в Instagram много фотографий и теперь пользователи Сети сравнили их с теми, что сейчас публикует Алена, и выяснили, что она тоже, как и старшая сестра, не стала заморачиваться с жильем, а поселилась в городских квартирах, где ежедневно проходят съемки шоу «Бородина против Бузовой».

Савкина пока не прокомментировала эту информацию, однако если она действительно живет в помещении «Дома-2», то вполне возможно, что ее будут часто звать на съемки шоу, как раньше звали беременную Олю Рапунцель, дабы обсудить проблемы в семье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:41

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