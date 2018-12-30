АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в загородном доме

Российская актриса Мария Миронова, дочь известных советских артистов Андрея Миронова и исполнительницы роли радистки Кэт из легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой, сделала ремонт в новоприобретённом загородном доме. В этом актрисам помогла команда программы «Идеальный ремонт».

Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в загородном доме

Мария Миронова не так давно приобрела вместе со своей знаменитой мамой большой загородный дом, в котором они планировали встретить новогодние праздники. Жильё нуждалось в ремонте, и очень своевременной оказалась помощь команды популярной программы. Результатом все остались очень довольны – профессионалы учли все пожелания именитых заказчиц и представили им «дом мечты».

Миронова и Градова остались в восторге от большой, светлой гостиной и поблагодарили дизайнера за прекрасные идеи в оформлении комнат. Мария выразила слова искренней благодарности и на странице в Instagram, написав, она благодарна за воплощённую мечту и за высокий профессионализм.

Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в загородном доме

Однако некоторые подписчики возмутились, написав, звёзды могли бы сами своими силами и средствами справиться с ремонтом, а не прибегать к услугам передачи. Другие же, напротив, пишут, Градова своим талантом и незабываемой игрой как никто другой заслужила подобного внимания, и они не видят ничего плохого в помощи актрисе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и
Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в
Япония открыла богатое месторождение полезных
Николай Басков расплакался в эфире «Привет,
В Киеве предложили новое название Крымского моста
Экс-участница «Дома-2» Алёна Ашмарина признала,
Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет
Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из
Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной
Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в
Экс-депутат Александр Невзоров высмеял смерть
Компания Maxus выпустила городской электрический
Татьяна Овсиенко депрессию после потери отца
Отправленные на МКС черви помогут выяснить
Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за
Герои телепроекта «Дом-2» написали письма Деду
Для Юрия Лозы Новый год - не главный праздник
Смартфон Nokia 10 Max может получить камеру на 41
Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым
Виктория Исакова вместе с дочерью написала письмо
Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019
Похудевшая после родов Нюша показала
О нехватке магния в организме сигнализируют семь
Модный тренд 2019 года - брюки в виде куриных
Разработчики Gran Turismo работают над
Орнитологи не рекомендуют давать птицам курить и
Немецкие ученые назвали причину переедания
Digma начала продажи 13,3-дюймового планшета CITI
Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с
Ученые рассказали, как не набрать лишний вес в
Просмотреть все новости