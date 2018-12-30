Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в загородном доме
Российская актриса Мария Миронова, дочь известных советских артистов Андрея Миронова и исполнительницы роли радистки Кэт из легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой, сделала ремонт в новоприобретённом загородном доме. В этом актрисам помогла команда программы «Идеальный ремонт».
Мария Миронова не так давно приобрела вместе со своей знаменитой мамой большой загородный дом, в котором они планировали встретить новогодние праздники. Жильё нуждалось в ремонте, и очень своевременной оказалась помощь команды популярной программы. Результатом все остались очень довольны – профессионалы учли все пожелания именитых заказчиц и представили им «дом мечты».
Миронова и Градова остались в восторге от большой, светлой гостиной и поблагодарили дизайнера за прекрасные идеи в оформлении комнат. Мария выразила слова искренней благодарности и на странице в Instagram, написав, она благодарна за воплощённую мечту и за высокий профессионализм.
Однако некоторые подписчики возмутились, написав, звёзды могли бы сами своими силами и средствами справиться с ремонтом, а не прибегать к услугам передачи. Другие же, напротив, пишут, Градова своим талантом и незабываемой игрой как никто другой заслужила подобного внимания, и они не видят ничего плохого в помощи актрисе.
Мария Миронова не так давно приобрела вместе со своей знаменитой мамой большой загородный дом, в котором они планировали встретить новогодние праздники. Жильё нуждалось в ремонте, и очень своевременной оказалась помощь команды популярной программы. Результатом все остались очень довольны – профессионалы учли все пожелания именитых заказчиц и представили им «дом мечты».
Миронова и Градова остались в восторге от большой, светлой гостиной и поблагодарили дизайнера за прекрасные идеи в оформлении комнат. Мария выразила слова искренней благодарности и на странице в Instagram, написав, она благодарна за воплощённую мечту и за высокий профессионализм.
Однако некоторые подписчики возмутились, написав, звёзды могли бы сами своими силами и средствами справиться с ремонтом, а не прибегать к услугам передачи. Другие же, напротив, пишут, Градова своим талантом и незабываемой игрой как никто другой заслужила подобного внимания, и они не видят ничего плохого в помощи актрисе.