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Татьяна Овсиенко депрессию после потери отца пытается «заглушить» работой

Известная российская певица Татьяна Овсиенко стала одной из гостей новогоднего выпуска телепередачи «Привет, Андрей» и призналась зрителям, что от депрессии после смерти любимого отца ее спасла работа. Программа была посвящена 25-летию легендарной «Песни года». Многие гости вспоминали, как все начиналось, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться в 2018 году.

Татьяна Овсиенко депрессию после потери отца пытается «заглушить» работой

Татьяна Овсиенко является одной из самых жизнерадостных исполнительниц современного шоу-бизнеса. По многочисленным композициям можно сделать вывод, что ее внутренний огонь оптимизма никогда не угасает. Но многие зрители не догадываются о том, что ей приходилось улыбаться даже в самые тяжелые периоды жизни. А вот текущий год стал для нее самым сложным. Дело в том, что певица потеряла отца и многих родственников по мужской линии рода.

Ведущему программы, гостям и зрителям Татьяна Овсиенко призналась, что для нее лучшее лекарство от депрессии – работа на износ. Но даже многочисленные концерты, записи новых песен и гастроли не дают возможности полностью забыть о горе. Что касается Нового года, то артистка проведет этот праздник на сцене. Несмотря на все трудности, она рассказала, что все равно старается не опускать руки и двигаться вперед. Ведь у нее растет внук, а это большой повод для радости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:55

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