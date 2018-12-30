Герои телепроекта «Дом-2» написали письма Деду Морозу

«Пусть Дедушка Мороз поможет придумать что-то новое в этом направлении», - заявила Таня.

«Со своей родной матерью я так и не общаюсь, думаю, она глубоко обижена на меня. Хочу съездить, поговорить с ней и уладить этот вопрос. Я хотел бы зарыть этот топор войны. Это груз, который нам мешает жить и развиваться», - сообщил парень.





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