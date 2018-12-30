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Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за настойчивого поклонника наняла телохранителей

Экс-возлюбленная популярного рэпера Тимати модель Алёна Шишкова из-за настойчивого поклонника была вынуждена прибегнуть к услугам телохранителей. Назойливый фанат вызвал у звезды немалые опасения за свою безопасность.

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за настойчивого поклонника наняла телохранителей

Алёна Шишкова призналась, молодой человек родом из Беларуси уже некоторое время в прямом смысле «достаёт» её своими звонками и поисками встречи. Он приехал в Москву и всячески пытается наладить с моделью отношения, доказывая свою «большую любовь». Шишкова из опасений за безопасность даже наняла охрану, ограждающую её от излишнего внимания.

Экс-возлюбленная Тимати опасается не только за себя, но и за свою маленькую дочь Алису, которую она родила от рэпера. Она говорит, не уверена в адекватности фаната и не может предсказать, на что он способен, поэтому и прибегла к услугам профессионалов.

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за настойчивого поклонника наняла телохранителей

После расставания с Тимати Шишкова не заводит серьёзных отношений, периодически в прессе появляются слухи о её новых романтических увлечениях, но она их все отвергает. Известно, с бывшим возлюбленным и его мамой у модели остались прекрасные отношения, они все вместе принимают участие в воспитании маленькой Алисы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:30

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