Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за настойчивого поклонника наняла телохранителей





Алёна Шишкова призналась, молодой человек родом из Беларуси уже некоторое время в прямом смысле «достаёт» её своими звонками и поисками встречи. Он приехал в Москву и всячески пытается наладить с моделью отношения, доказывая свою «большую любовь». Шишкова из опасений за безопасность даже наняла охрану, ограждающую её от излишнего внимания.Экс-возлюбленная Тимати опасается не только за себя, но и за свою маленькую дочь Алису, которую она родила от рэпера. Она говорит, не уверена в адекватности фаната и не может предсказать, на что он способен, поэтому и прибегла к услугам профессионалов.После расставания с Тимати Шишкова не заводит серьёзных отношений, периодически в прессе появляются слухи о её новых романтических увлечениях, но она их все отвергает. Известно, с бывшим возлюбленным и его мамой у модели остались прекрасные отношения, они все вместе принимают участие в воспитании маленькой Алисы.