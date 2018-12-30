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Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, российская сторона открыта к диалогу.

Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

В поздравительной телеграмме, которая была направлена в адрес президента США, отмечается, что «Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами по самой обширной повестке дня».

Российский лидер особо подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном являются одним из самых важных факторов, способствующих стратегической стабильности и международной безопасности.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:48

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