Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, российская сторона открыта к диалогу.
В поздравительной телеграмме, которая была направлена в адрес президента США, отмечается, что «Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами по самой обширной повестке дня».
Российский лидер особо подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном являются одним из самых важных факторов, способствующих стратегической стабильности и международной безопасности.
В поздравительной телеграмме, которая была направлена в адрес президента США, отмечается, что «Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами по самой обширной повестке дня».
Российский лидер особо подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном являются одним из самых важных факторов, способствующих стратегической стабильности и международной безопасности.
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:48