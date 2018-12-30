Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством





В поздравительной телеграмме, которая была направлена в адрес президента США, отмечается, что «Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами по самой обширной повестке дня».Российский лидер особо подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном являются одним из самых важных факторов, способствующих стратегической стабильности и международной безопасности.