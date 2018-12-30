Отправленные на МКС черви помогут выяснить причину потери мышц у космонавтов





По этой причине космонавты не могут отправиться в длительную экспедицию, чтобы исследовать другие планеты. На сегодняшний день ученые намерены колонизировать Марс, однако человеческий организм не выдержит длительного полета в невесомости. Для того, чтобы понять, как исправить ситуацию, было принято решение провести эксперимент с червями. Возможно, данные организмы помогут ученым выяснить, почему у космонавтов начинается необратимый процесс увядания мускулатуры.Червей отправили на МКС в специальных емкостях, наполненных жидкостью, их оттуда извлекут и определят в инкубаторы на 6 дней. Следующим этапом эксперимента будет испытание холодом, это поспособствует сохранению их структуры. После возвращения на Землю, ученые планируют провести ряд анализов, результаты которых должны ответить на главный вопрос, почему на МКС происходит ослабление мускулатуры астронавтов.