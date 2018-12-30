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Для Юрия Лозы Новый год - не главный праздник

Известный музыкант Юрий Лоза в интервью журналистам рассказал, что для него Новый год не является главным праздником. Новогоднюю ночь он отметит в семейном кругу.

Для Юрия Лозы Новый год - не главный праздник

С недавнего времени 64-летний артист стал воцерковленным человеком, и у него изменились многие жизненные принципы. Среди новогодних праздников для него на первом месте Рождество, а Новый год лишь одна из дат в календаре. Юрий Лоза отметил, что не будет готовить никаких особенных блюд для праздничного стола. Его рацион в этот день состоит из постных блюд, которые он употребляет каждый ежедневно.
Что касается подарков, то на праздники Лоза желает получить философские презенты, поскольку он уже приобрел все необходимое из материального.

В последнее время Юрий Лоза часто комментирует различные ситуации, которые обсуждают россияне. Так, на следующий конкурс «Евровидение» он предложил отправить Евгения Петросяна, а также призвал федеральные власти защитить подрастающее поколение от песен Элджея.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:04

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