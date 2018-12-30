Смартфон Nokia 10 Max может получить камеру на 41 Мп





В Интернете опубликовали некоторую информацию о мобильном телефоне, который выпустит компания Nokia. Новинка может быть оснащена камерой с разрешением 41 мегапиксель. Если данная информация окажется достоверной, это даст возможность утверждать, что Nokia 10 Max будет способна передавать качество съемки, как современный фотоаппарат с зеркальным видоискателем.В Сеть попали и фотоснимки гаджета. На снимках можно заметить, что устройство получит необычный и уникальный внешний вид, способный привлечь внимание пользователей. Разработчики наградили новый мобильный телефон металлическим корпусом и минимальными краями по бокам. Смартфон будет иметь экран в шесть дюймов, а встроенная память достигнет 10 гигабайт. Основная камера девайса получит сдвоенный модуль на 13+8 Мп.