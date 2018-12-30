Виктория Исакова вместе с дочерью написала письмо Деду Морозу

Виктория Исакова и ее супруг кинорежиссер Юрий Мороз одна из тех пар, которые тщательно скрывают свою личную жизнь. Например, совсем недавно поклонники узнали, что у них есть дочь. Лицо наследницы актриса долгое время скрывала, и не так давно поклонники смогли его увидеть. А теперь Исакова опубликовала пост, посвященный новогодним поздравлениям. На снимке можно увидеть ее дочь, которая стоит на катке на коньках. Многие читатели в комментариях предположили, что она занимается фигурным катанием достаточно давно.Под публикацией Виктория Исакова написала, что хочет, чтобы ее ребенок верил в чудо как можно дольше. Ведь она сама до сих пор ощущает некое волшебство в преддверии Нового года и каждый раз ждет, что следующий год будет лучше и счастливее. «А мы с дочерью пока только положили письмо Деду Морозу в морозилку», - подытожила актриса.