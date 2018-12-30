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Орнитологи не рекомендуют давать птицам курить и пить много алкоголя

Руководитель проекта «Орнитарий» в московском городском парке «Сокольники» Вадим Мишин рассказал, не стоить птицам прививать вредные привычки. Курить сигареты они не смогут из-за строения клюва, а пить им немного можно, но совсем не нужно.

Орнитологи не рекомендуют давать птицам курить и пить много алкоголя

Вадим Мишин говорит, в естественной среде обитания птицы могут употреблять алкоголь, но не в привычном человеку виде, а из подгнивших фруктов и ягод. Есть зафиксированные случаи, когда пернатые наелись забродивших ягод и вели себя не совсем адекватно, пугая своим поведением обычных людей и вызывая интерес у учёных-орнитологов.

Исходя из этого, специалист говорит, домашним канарейкам, попугаям или другим птицам можно давать пробовать спиртное, оно не принесёт особого вреда, но и толку от него никакого не будет. Сигареты же летающим питомцам абсолютно бесполезно даже предлагать – из-за анатомического строения они не смогут затянуть дым, и затея заведомо обречена на провал.

Орнитологи не рекомендуют давать птицам курить и пить много алкоголя

И вообще, орнитологи рекомендуют не стараться привить своим питомцам вредные привычки, это не принесёт птицам пользы, а просто ради гипотетического веселья делать это бессмысленно.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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