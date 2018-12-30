АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Немецкие ученые назвали причину переедания

Немецкие ученые из Института исследований метаболизма имени Макса Планка (Max Planck Institute for Metabolism Research) по результатам исследования назвали причину переедания. Было установлено, что данный фактор связан с гормоном дофамином.

Немецкие ученые назвали причину переедания

В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Членам одной из них давали молочный коктейль, а второй безвкусную смесь. Затем все участники эксперимента прошли исследование на МРТ и позитронно-эмиссионном томографе.

Ученые установили, что в первом случае добровольцы пили напиток с удовольствием, а участники второй группы выпили лишь по паре стаканов. Медики считают, что причиной этому оказался выброс дофамина. Он происходит два раза во время приема пищи во время пережевывания еды и попадания ее в желудок. У участников эксперимента, которые пили сладкий коктейль, второй выброс оказался подавлен первым и это вело к увеличению интервала между ними. Данный процесс притуплял чувство насыщения.

Гормон дофамин вырабатывается в головном мозге в областях, которые отвечают за сенсорное восприятие. Он запускает вырабатывание «молекул удовольствия», которое происходит два раза. При употреблении вкусной пищи из-за большого временного периода между двумя фазами человек не ощущал, что он сыт и продолжал есть.

Медики отмечают, что выброс дофамина может привести к ожирению. Для того, чтобы этого не произошло специалисты рекомендуют ограничивать употребление вкусной, но не слишком полезной пищи.

Ранее ученые установили, что изменения в организме на генетическом уровне могут произойти из-за скопления жиров и холестерина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похудевшая после родов Нюша показала
О нехватке магния в организме сигнализируют семь
Модный тренд 2019 года - брюки в виде куриных
Разработчики Gran Turismo работают над
Орнитологи не рекомендуют давать птицам курить и
Немецкие ученые назвали причину переедания
Digma начала продажи 13,3-дюймового планшета CITI
Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с
Ученые рассказали, как не набрать лишний вес в
По старославянскому календарю 2019 - год Парящего
Анна Седокова в ипотеку приобрела квартиру в
Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей
Яну Рудковскую в Instagram раскритиковали за
Приемная дочь Ивана Урганта вернулась из США на
В России выпустили детский автомобиль стоимостью
Михаил Боярский рассказал, как его красиво
Встречаем Новый год правильно: Во что одеться и
Ученые разгадали таинственные звуки из космоса на
Для хорошего настроения: Новогодние приколы в
Китайский аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке
В штате Огайо над секретной базой снова появилось
Бабушка Черно Надежда Васильевна заявила, что
Хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз
Близкая подруга Черно – Ольга заявила, что
О безопасности установки новогодней елки
Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл
Звезда «Дома-2» Саша Черно устроила истерику в
"Взял под свое крыло": Карина Мишулина
Ученые рассказали, от какой еды тускнеют и
Инженер создал 3D-принтер в виде ёлочной игрушки
Просмотреть все новости