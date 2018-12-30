Немецкие ученые назвали причину переедания
Немецкие ученые из Института исследований метаболизма имени Макса Планка (Max Planck Institute for Metabolism Research) по результатам исследования назвали причину переедания. Было установлено, что данный фактор связан с гормоном дофамином.
В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Членам одной из них давали молочный коктейль, а второй безвкусную смесь. Затем все участники эксперимента прошли исследование на МРТ и позитронно-эмиссионном томографе.
Ученые установили, что в первом случае добровольцы пили напиток с удовольствием, а участники второй группы выпили лишь по паре стаканов. Медики считают, что причиной этому оказался выброс дофамина. Он происходит два раза во время приема пищи во время пережевывания еды и попадания ее в желудок. У участников эксперимента, которые пили сладкий коктейль, второй выброс оказался подавлен первым и это вело к увеличению интервала между ними. Данный процесс притуплял чувство насыщения.
Гормон дофамин вырабатывается в головном мозге в областях, которые отвечают за сенсорное восприятие. Он запускает вырабатывание «молекул удовольствия», которое происходит два раза. При употреблении вкусной пищи из-за большого временного периода между двумя фазами человек не ощущал, что он сыт и продолжал есть.
Медики отмечают, что выброс дофамина может привести к ожирению. Для того, чтобы этого не произошло специалисты рекомендуют ограничивать употребление вкусной, но не слишком полезной пищи.
Ранее ученые установили, что изменения в организме на генетическом уровне могут произойти из-за скопления жиров и холестерина.
В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Членам одной из них давали молочный коктейль, а второй безвкусную смесь. Затем все участники эксперимента прошли исследование на МРТ и позитронно-эмиссионном томографе.
Ученые установили, что в первом случае добровольцы пили напиток с удовольствием, а участники второй группы выпили лишь по паре стаканов. Медики считают, что причиной этому оказался выброс дофамина. Он происходит два раза во время приема пищи во время пережевывания еды и попадания ее в желудок. У участников эксперимента, которые пили сладкий коктейль, второй выброс оказался подавлен первым и это вело к увеличению интервала между ними. Данный процесс притуплял чувство насыщения.
Гормон дофамин вырабатывается в головном мозге в областях, которые отвечают за сенсорное восприятие. Он запускает вырабатывание «молекул удовольствия», которое происходит два раза. При употреблении вкусной пищи из-за большого временного периода между двумя фазами человек не ощущал, что он сыт и продолжал есть.
Медики отмечают, что выброс дофамина может привести к ожирению. Для того, чтобы этого не произошло специалисты рекомендуют ограничивать употребление вкусной, но не слишком полезной пищи.
Ранее ученые установили, что изменения в организме на генетическом уровне могут произойти из-за скопления жиров и холестерина.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:39