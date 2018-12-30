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Digma начала продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G в России

Торговая марка Digma начала в России продажи планшета CITI 3000 4G. Новинка имеет 13,3- дюймовый экран.
Digma начала продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G в России

Digma представила потребительской аудитории России новинку - планшет CITI 3000 4G. Девайс работает на 64-битной оперативной системе и наборе микросхем MediaTek MT8735B, которые подразумевают встроенные четыре ядра ARM Cortex-A53 и тактовую частоту 1.1 ГГц. Гаджет оснащен ОС Android 8.1 Oreo.

Разработка имеет экран 13,3 дюймов и разрешение 1920х1080, собранный по технологиям In-Plane Switching (IPS). При необходимости работы с документацией устройство с легкостью может выполнять функции ноутбука. При наличии встроенной памяти в 64 ГБ. С помощью microSD возможно увеличить ее в два раза. Планшет насчитывает 3 ГБ оперативной памяти и имеет формат LPDDR3.

Разработчики встроили в новинку две камеры: основную на 5 мегапикселей и фронтальную на 2. Для оперативной работы в сети интернет ноутбук оснащен 4G LTE-модулем, а также стандартными модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 т. Для долгой работы в девайс вставили батарею емкостью 10 тысяч мАч. Приблизительная цена новинки на потребительском рынке Российской Федерации составит 15 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:30

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