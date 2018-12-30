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По старославянскому календарю 2019 - год Парящего Орла

В преддверии Нового года специалисты-историки напоминают, что согласно старославянскому летоисчислению 2019 год – это год Парящего Орла. 7527-й год или лето от Сотворения мира.

По старославянскому календарю 2019 - год Парящего Орла

Легенду о сотворении мира в славянской культуре рассказывали иначе, чем в Библии. Все сущее началось с момента заключения мира, когда Великая Белая раса одержала победу над Драконом. И символом этой победы всегда был некий Витязь, поражающий древнее зло своим мечом и ставший прототипом для Георгия-победоносца.

Известно, что современное летоисчисление ведет счет от Рождества Христова, и на Руси в обиход оно вошло с легкой руки Петра Первого. Только с 1700 года Новый год стал отмечаться 1 января, и только последние немногим более трехсот лет славянские народы празднуют этот день, забыв о прежних традициях.


Между тем, Парящий Орел – более близкий славянскому духу тотем, чем та же Свинья, будь она даже золотой. Эксперту утверждают, что в этот год Россию ожидает подъем. Страна получит возможность воспарить над миром, сбросить груз прошлых ошибок и стать примером справедливости и заслуженного достоинства.

Кстати, Парящий Орел пришел на смену Свернувшемуся Ежу, а в 2020 году наступит год Прядущего Мизгиря.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:10

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