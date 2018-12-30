Анна Седокова в ипотеку приобрела квартиру в Москве

Анна Седокова – преуспевающая певица и заботливая многодетная мама. Её давней мечтой было собственное жильё, и в канун Нового года она, наконец, смогла исполнить задуманное, купив в ипотеку огромную квартиру в Москве «с нереальным видом из окна». Певица гордится своим успехом, за короткое время ей удалось найти необходимые средства и порадовать приобретением себя, маму и детей.Впереди Седокову ожидает ещё ремонт в новом жилье, но её это ничуть не огорчает, самое тяжёлое уже позади, остались хлопотные, но приятные заботы по дизайну, и через короткое время квартиру можно будет «обживать». Своих подписчиков певица просит посоветовать ей хороших специалистов, которые уже с начала года займутся обустройством нового жилища.Новый пост Анны Седоковой за несколько часов собрал больше двухсот тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники радуются за своего кумира, не скупясь на добрые советы. Многие, конечно, были удивлены, что звезда «влезла в долги», и пишут, оказывается и звёзды «не небожители, а такие же смертные».