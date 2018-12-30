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Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Легендарный экс-ведущий шоу Top Gear, а сейчас работающий в The Grand Tour от Amazon Джереми Кларксон составил список из пяти лучших автомобилей 2018 года. Для рейтинга он испробовал почти 30 моделей.

Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Первое место списка досталось суперкару Lamborghini Huracan Perfomante. Журналист сравнил звук работы данного автомобиля с рыками, мурчанием и формированием Вселенной. Второе место занял Porsche 911 GT2 RS, который был назван потрясающим спорткаром. Кларксон отметил, что столь высокое место модель получила от человека, не являющегося фанатом немецкой торговой марки.

«Бронза» рейтинга досталась Alpina B5. Телеведущий указал, что данная модель очень близко находится к почетному званию «идеальный автомобиль».

На предпоследнем месте ТОП-5 расположился Aston Martin Vantage, а замыкает его Bentley Continental GT. Британский автомобиль Джереми Кларксон назвал иконой стиля в современном автомобилестроении.

Lamborghini Huracan Perfomante оснащен десятицилиндровым двигателем объемом 5 литров мощностью 640 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момента. Трансмиссия семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением LDF. До скорости 100 километров в час модель разгоняется за 2,9 секунды при максимальных 325 километров в час.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:43

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