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Приемная дочь Ивана Урганта вернулась из США на новогодние праздники

Знаменитый телеведущий одного из самых рейтинговых телеканалов страны, актер и шоумен Иван Ургант в личном аккаунте Instagram поделился с подписчиками радостной новостью: к нему из США прилетела приемная дочь Эрика. Скорее всего, наследница проведет все новогодние праздники в России.
Приемная дочь Ивана Урганта вернулась из США на новогодние праздники

Не так давно стало известно, что приемная дочь Ивана Урганта Эрика решила получать образование за океаном и улетела жить в США. Однако она не смогла пропустить самый семейный праздник в году и вернулась на родину. Об этом событии шоумен рассказал в социальной сети Instagram. Он опубликовал ее фотографию, где она сидит на пуфике напротив большого зеркала и счастливо улыбается. Под постом он оставил шуточный комментарий: «Эрика приехала с сестрой!»

Читатели блога Ивана Урганта оценили неуемный юмор артиста и оставили много восхищенных комментариев касательно того, как сильно он любит своих детей. Кто-то отметил, что время летит слишком быстро, ведь Эрика стала уже совсем взрослой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:24

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