Приемная дочь Ивана Урганта вернулась из США на новогодние праздники

Не так давно стало известно, что приемная дочь Ивана Урганта Эрика решила получать образование за океаном и улетела жить в США. Однако она не смогла пропустить самый семейный праздник в году и вернулась на родину. Об этом событии шоумен рассказал в социальной сети Instagram. Он опубликовал ее фотографию, где она сидит на пуфике напротив большого зеркала и счастливо улыбается. Под постом он оставил шуточный комментарий: «Эрика приехала с сестрой!»Читатели блога Ивана Урганта оценили неуемный юмор артиста и оставили много восхищенных комментариев касательно того, как сильно он любит своих детей. Кто-то отметил, что время летит слишком быстро, ведь Эрика стала уже совсем взрослой.